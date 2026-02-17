Туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля

Жителям Казахстана рассказали о предстоящей погоде на среду, 18 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

"Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Интересно, но на юго-западе и юге, где сохраняется влияние отрога антициклона, погода будет без осадков.

Кроме того, по всей республике возможны туман и усиление ветра.

