#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
491.97
583.77
6.39
Общество

Туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля

туман, ели, погода, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 17:30 Фото: pixabay
Жителям Казахстана рассказали о предстоящей погоде на среду, 18 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

"Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Интересно, но на юго-западе и юге, где сохраняется влияние отрога антициклона, погода будет без осадков.

Кроме того, по всей республике возможны туман и усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 17:30
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Узнать погоду на 18-20 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны можно по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Прайм-эра продолжается: Казахстан вывел формулу побед
17:33, Сегодня
Прайм-эра продолжается: Казахстан вывел формулу побед
Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля
17:43, 18 февраля 2025
Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля
Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля
17:56, 14 февраля 2025
Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист без проблем вышел во второй круг турнира во Франции
18:33, Сегодня
Казахстанский теннисист без проблем вышел во второй круг турнира во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:26, Сегодня
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Стало известно о трансферах "Ордабасы" после покупки клуба олигархом
17:59, Сегодня
Стало известно о трансферах "Ордабасы" после покупки клуба олигархом
Казахстанские боксёры разочаровали россиян в РФ
17:40, Сегодня
Казахстанские боксёры разочаровали россиян в РФ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: