Туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля
Жителям Казахстана рассказали о предстоящей погоде на среду, 18 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.
"Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Интересно, но на юго-западе и юге, где сохраняется влияние отрога антициклона, погода будет без осадков.
Кроме того, по всей республике возможны туман и усиление ветра.
Узнать погоду на 18-20 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны можно по следующей ссылке.
