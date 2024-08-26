Новые коллекционные монеты представил Нацбанк

Национальный банк 26 августа анонсировал старт продаж коллекционных монет WORLD PAINTING из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан" с 28 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Монеты представлены в двух видах – из серебра и мельхиора.

Серебро 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати, масса монеты – 62,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2 тыс. тенге, тираж – 300 штук.

Фото: Нацбанк РК



Также есть из сплава мельхиор МН 25, масса монеты – 15 граммов, диаметр – 33 мм, качество изготовления – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5 тыс. штук.

Фото: Нацбанк РК

По данным Нацбанка, монеты WORLD PAINTING из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке.

И те, и другие изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе kazcoins.nationalbank.kz.

Ранее Нацбанк представил коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.