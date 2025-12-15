Нацбанк Казахстана объявил о выпуске новых монет

Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана". Об этом сегодня, 15 декабря 2025 года, объявила пресс-служба Нацбанка, сообщает Zakon.kz.

О коллекционных монетах

"Қазақ күресі" – это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия.

Как уточнили в НБК, монеты изготовлены:

– из серебра 925-й пробы с золочением, массой 24 гр., диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 штук;

Изображение монеты из серебра

Фото: nationalbank.kz

– сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук;

Изображение монеты из мельхиора

Фото: nationalbank.kz

– сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 гр., диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 штук.

Изображение монеты из нейзильбера

Фото: nationalbank.kz

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Пресс-служба НБК

Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК https://kazcoins.nationalbank.kz c 17 декабря 2025 года.

