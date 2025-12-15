#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Финансы

Нацбанк Казахстана объявил о выпуске новых монет

Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:07 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана". Об этом сегодня, 15 декабря 2025 года, объявила пресс-служба Нацбанка, сообщает Zakon.kz.

О коллекционных монетах

"Қазақ күресі" – это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия.

Как уточнили в НБК, монеты изготовлены:

– из серебра 925-й пробы с золочением, массой 24 гр., диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 штук;

Изображение монеты из серебра

Фото: nationalbank.kz

– сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук;

Изображение монеты из мельхиора

Фото: nationalbank.kz

– сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 гр., диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 штук.

Изображение монеты из нейзильбера

Фото: nationalbank.kz

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба НБК

Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК https://kazcoins.nationalbank.kz c 17 декабря 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:07
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана

С 3 декабря 2025 года Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии монет "Идеи мироздания".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев посетит Японию
10:20, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев посетит Японию
Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты
10:27, 14 октября 2025
Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана
09:46, 21 октября 2025
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: