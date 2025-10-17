Нарушения при госзакупках на строительство водопровода выявлены в Костанайской области

Прокуратура Костанайского района выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок при реализации проекта по строительству водопровода в селе Владимировка, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре рассказали изданию "Алау", что между отделом строительства районного акимата и подрядной организацией был заключен договор на сумму 1,4 млрд тенге. Согласно п. 10 ст. 17 Закона "О государственных закупках", подрядчик внес обеспечение исполнения договора в размере 157,1 млн тенге.

"Однако в дальнейшем контракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения обязательств поставщиком. В таких случаях обеспечение исполнения договора должно быть перечислено в доход государственного бюджета. Тем не менее, отдел строительства не предпринял необходимых мер для возврата суммы", – пояснили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора в судебном порядке в доход государства взыскано 157,1 млн тенге.

