Голос, который будет услышан: работники компании "Казхром" призвали прийти на референдум

Новая Конституция усиливает позиции работника в вопросах условий труда и отношения со стороны работодателя и формирует основание для государственной политики, ориентированной на повышение качества рабочих мест – так считают сотрудники крупнейшей компании АО "ТНК "Казхром", входящей в ERG.

Они призывали казахстанцев прийти на референдум.

Фото: "Казхром"

"Сегодня на предприятиях "Казхрома" работает более 19 тысяч сотрудников. Металлурги ERG рассматривают предлагаемый проект новой Конституции как один из важных документов с точки зрения развития нашей страны и защиты прав рабочих. В нем отражены такие инициативы, как ценность трудолюбия, условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Человек труда не обязан "рисковать по умолчанию", и он вправе требовать соблюдения техники безопасности, обеспечения средствами защиты и нормальных условий труда. А это значит, что новая Конституция исходит из того, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью государства", – говорится в заявлении компании.

Фото: "Казхром"

Рабочие также отметили, что в референдуме важно мнение и выбор каждого гражданина. Поэтому они призвали всех принять участие в предстоящем референдуме и выразить свою позицию относительно будущего страны.

"Наше будущее в наших руках", – отметили сотрудники.





По словам председателя Совета директоров, главного исполнительного директора ERG Шухрата Ибрагимова, новая Конституция усиливает баланс институтов власти, закрепляет более четкие гарантии прав граждан и создает современную основу для развития страны.

"Как руководитель крупной промышленной компании и многотысячного коллектива ERG, я особенно ясно понимаю значение этих изменений. Речь идет о долгосрочной устойчивости, инвестиционной привлекательности и уверенности людей в завтрашнем дне. Конституция закрепляет стабильность и предсказуемость правил для бизнеса. Участие в референдуме – это не формальность. Это осознанное решение, которое влияет на будущее страны. Призываю всех граждан принять участие в голосовании", – заявил он.