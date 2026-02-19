МВД призвало казахстанцев соблюдать порядок 19 и 20 февраля
По данным Министерства внутренних дел (МВД), основной целью мероприятия является укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии опьянения.
Старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ерлан Санатов пояснил основные детали.
По его словам, сотрудники полиции в эти два дня будут осуществлять обход административных участков, ввести праворазъяснительную работу с гражданами, проверку по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД.
Кроме того, к проведению профилактического мероприятия привлечены волонтеры, общественники, представители государственных органов и учреждений.
"Уважаемые граждане, МВД призывает вас соблюдать общественный порядок, проявлять ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. О любых фактах совершения правонарушений просим незамедлительно сообщать в полицию".Ерлан Санатов
