МВД призвало казахстанцев соблюдать порядок 19 и 20 февраля

На территории Казахстана с 19 по 21 февраля 2026 года в целях обеспечения общественной безопасности будет проведено профилактическое мероприятие "Алкогольсіз аула", сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), основной целью мероприятия является укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии опьянения.

Старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ерлан Санатов пояснил основные детали.

По его словам, сотрудники полиции в эти два дня будут осуществлять обход административных участков, ввести праворазъяснительную работу с гражданами, проверку по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД.

Кроме того, к проведению профилактического мероприятия привлечены волонтеры, общественники, представители государственных органов и учреждений.

"Уважаемые граждане, МВД призывает вас соблюдать общественный порядок, проявлять ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. О любых фактах совершения правонарушений просим незамедлительно сообщать в полицию". Ерлан Санатов

