#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
События

МВД призвало казахстанцев соблюдать порядок 19 и 20 февраля

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На территории Казахстана с 19 по 21 февраля 2026 года в целях обеспечения общественной безопасности будет проведено профилактическое мероприятие "Алкогольсіз аула", сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), основной целью мероприятия является укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии опьянения.

Старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ерлан Санатов пояснил основные детали.

По его словам, сотрудники полиции в эти два дня будут осуществлять обход административных участков, ввести праворазъяснительную работу с гражданами, проверку по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД.

Кроме того, к проведению профилактического мероприятия привлечены волонтеры, общественники, представители государственных органов и учреждений.

"Уважаемые граждане, МВД призывает вас соблюдать общественный порядок, проявлять ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. О любых фактах совершения правонарушений просим незамедлительно сообщать в полицию".Ерлан Санатов

Несколько дней назад водителям в Алматы сделали важное предупреждение о парковке. Как оказалось, за нарушителями усилили контроль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Обновлены правила присвоения квалификации судебного эксперта
10:15, Сегодня
Обновлены правила присвоения квалификации судебного эксперта
Казахстанцев призвали не молчать: МВД выступило с важным обращением
09:50, 17 февраля 2026
Казахстанцев призвали не молчать: МВД выступило с важным обращением
Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
14:53, 04 февраля 2026
Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
10:45, Сегодня
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
10:22, Сегодня
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
10:00, Сегодня
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
09:45, Сегодня
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: