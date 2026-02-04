Стало известно количество сел в Казахстане, полностью отказавшихся от алкоголя
Министерством внутренних дел на территории Казахстана проведено масштабное профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение правонарушений на улицах и в общественных местах. Итогами ОПМ "Безопасный двор" 4 февраля 2026 года поделилась пресс-служба МВД, сообщает Zakon.kz.
Как отметил председатель Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Мурат Кабденов, работа проводилась совместно с государственными органами, общественными объединениями и волонтерами. Особое внимание уделялось адресной профилактике.
"Проверено более 9 тыс. лиц, состоящих на учете в ОВД. По результатам с их стороны пресечено более 2,8 тыс. нарушений. В отношении 850 правонарушителей судами установлены особые требования к поведению. Проведено более 900 профилактических антиалкогольных акций. Эта работа будет продолжена", – перечислил он.
По словам главы КАП, параллельно развивается инициатива по формированию трезвых населенных пунктов.
"На сегодняшний день 546 населенных пунктов добровольно отказались от потребления и реализации алкогольной продукции. Благодаря принимаемым мерам уже сегодня отмечается положительная динамика и снижение уровня преступности, в том числе правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения", – подчеркнул Мурат Кабденов.
3 февраля 2026 года стало известно, что в Казахстане еще одно село полностью отказалось от алкоголя.
