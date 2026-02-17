Водителям в Алматы сделали важное предупреждение о парковке

За нарушителями правил парковки в Алматы усилен контроль. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы городского Департамента полиции (ДП).

Стражи порядка уточняют, что неправильная парковка остается одним из наиболее распространенных нарушений и в зимний период приобретает особую значимость.

К примеру, объясняют правоохранители, оставленные на проезжей части, во дворах и на узких проездах автомобили создают препятствия для работы коммунальной техники, затрудняют очистку дорог и дворовых территорий, а также могут мешать проезду экстренных служб.

В связи с этим полиция обращается к жителям города с просьбой проявить ответственность и не оставлять транспортные средства в местах, где они могут помешать уборке снега и обеспечению безопасности дорожного движения.

"Наша задача – не наказать, а предупредить. В зимний период особенно важно, чтобы водители не оставляли автомобили на маршрутах движения спецтехники, во дворах и на проезжей части. Это напрямую влияет на темпы и качество уборки города. Полиция района проводит профилактические мероприятия и призывает жителей с пониманием отнестись к данной ситуации". Глава Управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев

К сожалению, тема недостатка парковочных мест достаточно актуальна. Еще осенью 2025 года власти заявляли, что в Алматы появятся новые парковочные зоны.