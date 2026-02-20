В торговых центрах Казахстана появились баннеры, посвященные проекту новой Конституции и референдуму

На баннерах размещены призывы прийти на голосование, а также ключевые формулировки, подчеркивающие важность участия граждан в принятии решений по обновлению Основного закона, сообщает Zakon.kz.

Баннеры размещены в зонах с высокой проходимостью – у входов, на центральных галереях и возле эскалаторов. Оформление выдержано в официальной стилистике: используются элементы государственной символики, фирменные цвета кампании и краткие лозунги, акцентирующие внимание на проекте новой Конституции и республиканского референдума.

Часть материалов содержит подробную текстовую информацию, другая – визуальные слоганы и QR-коды, ведущие на сайты с разъяснениями о сути вносимых изменений и порядке голосования.

Фото: Zakon.kz

Помимо этого, в магазинах электроники на экраны телевизоров и ноутбуков разместили такие же заставки с информацией о Конституции и референдуме. Ранее в агитационных кампаниях такие технологии не применялись.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Таким образом, ТРЦ становятся одной из площадок, где гражданам напоминают о приближении референдума и предлагают ознакомиться с материалами, прежде чем сделать свой выбор.

Фото: Zakon.kz

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Позднее был опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов. С текстом документа можно ознакомиться здесь.