Проект новой Конституции предложено вынести на общенародный референдум
Депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил, что проделана большая кропотливая работа.
"Мы по праву можем гордиться своим трудом и работой. Я считаю, что проект новой Конституции РК свершился как исторический факт и как фактор политики. Уверен, что в нынешнем виде его можно предложить президенту для вынесения на общенародный референдум. Мы готовы создать республиканский штаб и выехать во все регионы страны, чтобы честно и уверенно говорить с каждым гражданином Казахстана", – заявил он.
Его поддержал председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" депутат Азат Перуашев.
"Считаем, что разработка документа состоялась на высоком организационном и содержательном уровне. Поддерживаем предложение коллег по вынесению данного проекта новой Конституции на всенародный референдум. Сегодня мы проходим водораздел между парадигмой инерции уходящей эпохи и развитием на волне новых технологий и новых возможностей. По собственному выбору открываем новую страницу в судьбе казахской государственности и народа Казахстана. Желаю успехов новой Конституции и всему нашему народу в начинающейся эпохе прогресса и перемен", – отметил мажилисмен.
Председатель партии Respublica депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что "проект Конституции отражает зрелость государства, обладающего сформировавшимся международным авторитетом и собственной субъектностью".
"Новая Конституция – это не просто правовой документ, это инструмент обновления институтов, рассчитанный на долгий горизонт. Мы формируем основу для сильного справедливого и устойчивого Казахстана, государства, в котором соответствие полномочиям и ответственности, стратегическая ответственность и доверие общества становится нормой, а не исключением", – уверен парламентарий.
Такого же мнения придерживается депутат, руководитель депутатской фракции НПК Магеррам Магеррамов.
"Я могу с полной уверенностью сказать о широкой поддержке подавляющим большинством казахстанцев проекта Конституции, и это я говорю, опираясь на работу не только комиссии, но и партийных филиалов Народной партии во всех регионах страны, которые проводили встречи по обсуждению проекта новой Конституции с разными общественными, социальными группами, общественными организациями и трудовыми коллективами... С полным основанием можно констатировать, что проект новой Конституции – это продукт единства и сплоченности народа, который, осознавая свое прошлое и понимая настоящее, принял решение о будущем новом облике Казахстана. Учитывая изложенное, предлагаю вынести проект новой Конституции на общенародный референдум", – сказал он.
Председатель Общенациональной социал-демократической партии депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов считает, что представленный проект Основного закона отражает ключевые ожидания граждан, соответствует базовым принципам социальной справедливости и демократии и готов к вынесению на всенародный референдум.
Высказался о проекте Конституции и государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин. Он напомнил, что документ две недели назад был опубликован в СМИ и интернет-ресурсах, активно и всесторонне изучался и обсуждался обществом.
"От граждан поступило более 10 тыс. предложений, что говорит об активном интересе граждан. В итоге в проект Основного закона были внесены новые нормы и стилистические и грамматические поправки. В целом все поступившие от граждан предложения были отражены в проекте Конституции. Проект можно воистину назвать народным", – уверен он.
Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, подводя итоги, поддержала необходимость вынесения проекта Основного закона на референдум.
"Поскольку комиссия является консультативно-совещательным органом при президенте, считаю необходимым с учетом мнения большинства предложить главе государства вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум. Референдум предоставит каждому гражданину Казахстана возможность выразить свою позицию и реализовать свое конституционное право. В случае принятия президентом решения о проведении референдума миссия Конституционной комиссии будет считаться выполненной. Вместе с тем члены комиссии продолжат свою работу, о чем сегодня уже говорили эксперты. Встречи с населением будут продолжены. На этом наше заседание завершено. Результаты работы комиссии будут представлены главе государства", – сказала она.
7 февраля 2026 года Государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин рассказал, почему важно всенародно обсуждать проект Основного закона страны.