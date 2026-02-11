Проект новой Конституции предложено вынести на общенародный референдум

Сегодня, 11 февраля 2026 года, на заседании члены Комиссии по Конституционной реформе заявили, что проект Основного закона можно предложить президенту для вынесения на общенародный референдум, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил, что проделана большая кропотливая работа.

"Мы по праву можем гордиться своим трудом и работой. Я считаю, что проект новой Конституции РК свершился как исторический факт и как фактор политики. Уверен, что в нынешнем виде его можно предложить президенту для вынесения на общенародный референдум. Мы готовы создать республиканский штаб и выехать во все регионы страны, чтобы честно и уверенно говорить с каждым гражданином Казахстана", – заявил он.

Его поддержал председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" депутат Азат Перуашев.

"Считаем, что разработка документа состоялась на высоком организационном и содержательном уровне. Поддерживаем предложение коллег по вынесению данного проекта новой Конституции на всенародный референдум. Сегодня мы проходим водораздел между парадигмой инерции уходящей эпохи и развитием на волне новых технологий и новых возможностей. По собственному выбору открываем новую страницу в судьбе казахской государственности и народа Казахстана. Желаю успехов новой Конституции и всему нашему народу в начинающейся эпохе прогресса и перемен", – отметил мажилисмен.

Председатель партии Respublica депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что "проект Конституции отражает зрелость государства, обладающего сформировавшимся международным авторитетом и собственной субъектностью".

"Новая Конституция – это не просто правовой документ, это инструмент обновления институтов, рассчитанный на долгий горизонт. Мы формируем основу для сильного справедливого и устойчивого Казахстана, государства, в котором соответствие полномочиям и ответственности, стратегическая ответственность и доверие общества становится нормой, а не исключением", – уверен парламентарий.

Такого же мнения придерживается депутат, руководитель депутатской фракции НПК Магеррам Магеррамов.

"Я могу с полной уверенностью сказать о широкой поддержке подавляющим большинством казахстанцев проекта Конституции, и это я говорю, опираясь на работу не только комиссии, но и партийных филиалов Народной партии во всех регионах страны, которые проводили встречи по обсуждению проекта новой Конституции с разными общественными, социальными группами, общественными организациями и трудовыми коллективами... С полным основанием можно констатировать, что проект новой Конституции – это продукт единства и сплоченности народа, который, осознавая свое прошлое и понимая настоящее, принял решение о будущем новом облике Казахстана. Учитывая изложенное, предлагаю вынести проект новой Конституции на общенародный референдум", – сказал он.

Председатель Общенациональной социал-демократической партии депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов считает, что представленный проект Основного закона отражает ключевые ожидания граждан, соответствует базовым принципам социальной справедливости и демократии и готов к вынесению на всенародный референдум.

Высказался о проекте Конституции и государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин. Он напомнил, что документ две недели назад был опубликован в СМИ и интернет-ресурсах, активно и всесторонне изучался и обсуждался обществом.

"От граждан поступило более 10 тыс. предложений, что говорит об активном интересе граждан. В итоге в проект Основного закона были внесены новые нормы и стилистические и грамматические поправки. В целом все поступившие от граждан предложения были отражены в проекте Конституции. Проект можно воистину назвать народным", – уверен он.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, подводя итоги, поддержала необходимость вынесения проекта Основного закона на референдум.

"Поскольку комиссия является консультативно-совещательным органом при президенте, считаю необходимым с учетом мнения большинства предложить главе государства вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум. Референдум предоставит каждому гражданину Казахстана возможность выразить свою позицию и реализовать свое конституционное право. В случае принятия президентом решения о проведении референдума миссия Конституционной комиссии будет считаться выполненной. Вместе с тем члены комиссии продолжат свою работу, о чем сегодня уже говорили эксперты. Встречи с населением будут продолжены. На этом наше заседание завершено. Результаты работы комиссии будут представлены главе государства", – сказала она.

