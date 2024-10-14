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Нож в область сердца вонзил мужчина мальчику в Шымкенте, добить помешали свидетели

Покушение на убийство ребенка в Шымкенте, вонзил нож в сердце, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:30 Фото: рixabay
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда, 29 июня 2024 года нетрезвый подсудимый из-за неприязненных отношений нанес удар ножом в область сердца 14-летнему подростку. После этого хотел вонзить нож в шею пострадавшего, но ему помешали находящиеся рядом люди.

В суде прокурор просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы. А законный представитель ребенка простил подсудимого и просил смягчить ему наказание.

"Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами у М. признано раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, прощение со стороны потерпевшего, возмещение материального и морального ущерба, а отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в суде.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

11 октября в Актобе огласили приговор мужчине, который весной 2024 года зарезал молодую женщину и ранил пытавшегося задержать его сотрудника полиции – ему дали 22 года лишения свободы.

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