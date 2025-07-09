Убил и надругался над телом: в Шымкенте вынесли два приговора по громкому делу
Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента рассмотрел дело в отношении двух человек. Одного обвинили в убийстве, а второго, несовершеннолетнего, в укрывательстве преступления, сообщает Zakon.kz.
Согласно материалам дела, 12 марта 2025 года мужчина во время конфликта убил знакомую, а потом надругался над телом. Затем попросил своего несовершеннолетнего знакомого спрятать труп. Оба обвиняемых вывезли тело потерпевшей в другое место.
"Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами у Т. признано частичное признание вины, отсутствие судимости, молодой возраст (19 лет), а у С. – признание вины, раскаяние в содеянном, несовершеннолетний возраст, что он является лицом с инвалидностью 3 группы. Отягчающих обстоятельств у подсудимых не установлено. Суд признал Т. виновным по ст. по п.14 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство" и ст. ч.1 314 УК "Надругательство над телами умерших" и по совокупности преступлений назначил ему 22 года лишения свободы", – заявили в суде.
Несовершеннолетнему за укрывательство назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. С учетом акта амнистии наказание снижено до одного года четырех месяцев ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что убийцу пенсионеров в Актобе приговорили к пожизненному сроку.
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