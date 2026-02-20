Дождь сменится снегом: в Алматы ожидаются погодные качели

В Алматы стоит по-настоящему февральская погода. После резкого потепления накануне до +23С° сегодня термометры показали +6+9°С. В течение семи дней теплые дни будут сменяться ночными заморозками, дождем и переходить в снег с туманами и гололедицей. Синоптики дали Zakon.kz прогноз.

В Алматы с 21 по 27 февраля ожидается переменчивая погода. Как рассказала ведущий инженер-синоптик Гультансык Медеуова, в начале недели пройдут дожди, временами туман.

"Температура ночью составит около +3+5°С, днем воздух прогреется до +7+9°С. Затем ночью возможны осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица. Ночные температуры понизятся до -1-3°С, днем сохранится относительное тепло – до +8+10С°", – сообщила синоптик.

К середине недели осадки временно прекратятся, но по утрам возможен туман. Ночью около 0-2°С, днем до +8+10°С. Ближе к 24-25 февраля вновь ожидаются осадки – снег и дождь – и похолодает: ночью -3-7°С, днем от 0 до +5°С. Возможны туман и гололед.

"В конце недели прогнозируются более интенсивные осадки – дождь и снег, а облачная погода сохранится. Температура ночью -3-5°С, днем +3+5°С. А 27 февраля переменная облачность и временами осадки, ночью -1-3°С, днем +5+7°С". Медеуова Гультансык

В целом неделя будет с перепадами температуры и чередованием дождя и снега.

Прогноз погоды по г. Алматы на 21-27 февраля 2026 года

21 февраля: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь), слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

22 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

24 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

25 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

26 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

27 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали казахстанцев, что в стране ожидается резкое понижение температуры.