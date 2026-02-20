Казахстан ждет резкий мороз до -37°С

Казахстан ожидает резкое понижение температуры. Об этом предупредили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды по стране на 21, 22 и 23 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению метеорологов, на большей части страны циклон и атмосферные фронты вызовут осадки разной интенсивности.

К примеру, в северных и восточных областях пройдет снег, местами сильный. В южных регионах осадки будут преимущественно в виде дождя. Также ожидается усиление порывистого ветра с метелью.

В отдельных местах возможны гололедные и туманные явления.

Уже после циклона западные области накроет антициклон из районов Европейско-Трансатлантического региона (ЕТР). Осадки прекратятся, но начнет понижаться температура.

Температурные показатели в ночные часы будут следующими:

на западе -10-22°С;

на севере -17-25°С;

на юге -8°С.

"С 23 февраля на северо-западе, с 24 февраля на севере, востоке, в центре страны прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до -25-37°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Зима, завершая свой цикл, решила немного позабавиться. Еще 19 февраля жители Алматы сняли свои тяжелые куртки и гуляли по городу в легкой одежде. Ведь столбики термометра в тот день поднялись почти до +22°С. Уже сегодня, 20 февраля, небо затянуто серыми тучами.

Позднее синоптики уточнили аномалию зимнего тепла и предупредили о том, что климатические качели будут только усиливаться.