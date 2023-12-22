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То дождь, то снег: прогноз погоды в Алматы на следующую неделю

прогноз погоды на неделю в Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают дожди и снег. На дорогах мегаполиса – гололедица, поэтому горожанам стоит быть осторожными.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 23 по 29 декабря жителей и гостей южной столицы ждет плюсовая температура и дожди. К концу недели алматинцы ощутят похолодание: термометры будут показывать минус, а дождь сменится снегом.

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +6+8°C.

24 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +8+10°C.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +7+9°C.

26 декабря: переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +7+9°C.

27 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +2+4°C.

28 декабря: переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +2+4°C.

29 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем 0+2°C.

Ранее синоптики предупредили, что на большей части страны с 24 декабря ожидаются осадки.

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