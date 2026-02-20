Поездка через Казахстан закончилась для иностранца судом из-за наркотиков в багаже

Служебная собака помогла транспортным полицейским обнаружить наркотики в поезде сообщением Саратов – Алматы. Попытка иностранного гражданина провезти запрещенный груз закончилась задержанием, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте 20 февраля 2026 года, правоохранители выявили нарушителя во время патрулирования поезда. Внимание правоохранителей привлекла служебно-розыскная собака, которая указала на одного из пассажиров.

"Им оказался 50-летний иностранный гражданин, следовавший транзитом через территорию Республики Казахстан. При проведении личного досмотра у подозреваемого обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана", – говорится в сообщении.

По словам задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Тем не менее факт перемещения наркотических средств через государственную границу стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде.

Досудебное расследование проводил линейный отдел полиции на станции Уральск. 11 февраля Таскалинский районный суд признал иностранного гражданина виновным.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере.