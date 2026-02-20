Штормовое предупреждение на 21 февраля: туман и метели накроют Казахстан

В ряде регионов Казахстана на 21 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ночью и утром осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере и востоке местами сильные осадки. Днем осадки (дождь, снег), метель, гололед на севере, востоке и юге. Туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке и в центре порывы 15-20 м/с, на востоке и юге временами до 23 м/с. В Жезказгане ночью и утром осадки (дождь, снег), метель, гололед.

В Карагандинской области ночью на западе снег, метель, на севере и востоке местами сильный снег, низовая метель. Днем снег, метель, на юге гололед. Туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В Караганде днем снег, метель.

В Мангистауской области на севере ожидается туман.



В Жамбылской области ночью в горных районах сильные осадки (дождь, снег), временами туман. В Таразе ночью и днем +6+8°С.

В Атырауской области на севере и востоке небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе и юге туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере порывы 15-18 м/с. В Атырау ночью и утром туман.

В Актюбинской области на западе, севере и востоке гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью в Мугалжарском районе порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер юго-западный ветер, порывы до 30 м/с. Утром и днем на востоке и в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах сильный снег. На севере, юге и в горах временами туман, гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В Конаеве днем ветер северо-восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Астане днем снег, метель. Ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области в центре и на севере туман, гололед. Ветер западный, ночью 15-20 м/с, днем на востоке 15-20 м/с. В Кызылорде ночью гололед, временами туман, ветер западный 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на юге небольшой снег, низовая метель, гололед; на севере, востоке и юге туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе и юге снег, метель; днем снег, метель. На юге туман. Ветер восточный 15-20 м/с, на севере, юге и западе порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем снег, метель, ветер восточный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В области Абай днем на западе, юге и в центре снег, метель, гололед; на севере, юге и центре туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-28 м/с.

В Павлодарской области днем на западе и юге ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области снег, метель; ночью и утром на юге и востоке сильный снег. На западе, севере и востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, ночью местами 23 м/с. В Костанае ночью и утром снег, метель, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе и юге снег, метель, на западе местами сильный снег. Днем снег, метель, на юге и востоке местами сильный снег. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер восточный и юго-восточный, порывы 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. В Кокшетау днем снег, метель, ветер восточный и юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке снег, метель, гололед; днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере и востоке туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске снег, метель, гололед; ночью и утром туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью осадки, на юге и в горах сильные осадки (дождь, снег); днем на западе, севере, юге и в горах осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге и в горах туман, гололед. Ветер западный и северо-западный, порывы 15-28 м/с. В Шымкенте осадки, ночью сильные (дождь), временами туман. В Туркестане ночью и утром осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер западный и северо-западный, порывы 15-20 м/с.