Роман Скляр о ситуации в СКО: Работать как попало не получится

7 апреля под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось рабочее совещание с представителями строительных и дорожно-строительных компаний Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в ходе совещания Роман Скляр обратил внимание представителей бизнеса на необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, социальных и стратегических объектов в регионе.

"Как доложил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, областной акимат привлек к противопаводковым работам дорожные и строительные компании региона, которые возводят жилье и социально-культурные объекты. По его словам, помимо техники, предприниматели изъявили желание в случае необходимости снабжать спецтехнику ГСМ, которые имеются в резерве", – говорится в сообщении.

Роман Скляр поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации. В завершение совещания первый вице-премьер напомнил, что глава правительства и его заместители находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а президент держит вопрос на личном контроле.

"Сейчас необходимо защитить город. Как справимся с этой задачей в ближайшие дни, дальше пойдем уже по регионам, по районам, где нужна будет поддержка. Поэтому перед нами стоит задача мобилизовать людей, немедленно приступить к противопаводковым работам. Работать медленно и как попало сейчас никак не получится. На все работы у нас есть три дня", – подчеркнул Роман Скляр.

Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов 7 апреля на брифинге рассказал о паводковой ситуации в регионе. По его словам, область не была готова к таким масштабным паводкам, и руководство акимата "сильно расслабилось".