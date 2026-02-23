Молодая астанчанка лишилась машины из-за дерзкого тюнинга

В Астане на территории одного из парков во время рейда полицейские выявили машину, оборудованную с нарушением законодательства, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 23 февраля 2026 года рассказали, что 22-летняя девушка-водитель автомобиля Hyundai самостоятельно установила световое оборудование, разрешенное исключительно на специальных и оперативных транспортных средствах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana) "Незаконно установленное оборудование было изъято и демонтировано на месте. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку, в отношении водителя составлен административный протокол, подобное нарушение влечет за собой выплату штрафа. Полиция столицы напоминает, что любые изменения в конструкции транспортного средства, включая установку дополнительного оборудования, подлежат обязательному согласованию и регистрации", – говорится в сообщении. Столичные полицейские призывают водителей воздерживаться от самовольного тюнинга и строго соблюдать требования безопасности на дорогах. Другая астанчанка решила купить машину онлайн и лишилась 16 млн тенге.

