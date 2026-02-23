#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
События

Молодая астанчанка лишилась машины из-за дерзкого тюнинга

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 11:55 Фото: unsplash
В Астане на территории одного из парков во время рейда полицейские выявили машину, оборудованную с нарушением законодательства, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 23 февраля 2026 года рассказали, что 22-летняя девушка-водитель автомобиля Hyundai самостоятельно установила световое оборудование, разрешенное исключительно на специальных и оперативных транспортных средствах.

"Незаконно установленное оборудование было изъято и демонтировано на месте. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку, в отношении водителя составлен административный протокол, подобное нарушение влечет за собой выплату штрафа. Полиция столицы напоминает, что любые изменения в конструкции транспортного средства, включая установку дополнительного оборудования, подлежат обязательному согласованию и регистрации", – говорится в сообщении.

Столичные полицейские призывают водителей воздерживаться от самовольного тюнинга и строго соблюдать требования безопасности на дорогах.

Другая астанчанка решила купить машину онлайн и лишилась 16 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец сел за руль пьяным и лишился прав до 77 лет
18:04, 23 февраля 2026
Казахстанец сел за руль пьяным и лишился прав до 77 лет
Астанчанка решила купить машину онлайн и лишилась 16 млн тенге
12:24, 16 февраля 2026
Астанчанка решила купить машину онлайн и лишилась 16 млн тенге
Тонны насвая на 25 млн тенге сожгли в Астане
17:45, 16 июня 2025
Тонны насвая на 25 млн тенге сожгли в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: