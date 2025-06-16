Тонны насвая на 25 млн тенге сожгли в Астане

В Астане уничтожили насвай, конфискованный полицейскими и сотрудниками райакиматов во время рейдов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 июня 2025 года в пресс-службе столичного акимата, всего было изъято 5 тонн насвая на сумму свыше 25 миллионов тенге.

Сожгли изъятое вещество на территории производственной базы.

"Весь объем вещества уничтожен на специализированной установке для утилизации медицинских отходов, которая единственная в Казахстане внесена в реестр "зеленых" технологий и оборудования НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Соответственно, вред для экологии от термического уничтожения некурительных смесей (насвая)отсутствует. За процессом наблюдала специальная комиссия", – отметили в акимате.

Фото: акимат Астаны

В рамках рейдовых мероприятий проверили свыше 500 торговых точек в шести районах столицы. Сотрудники Департамента полиции совместно с районными акиматами выявили свыше 100 фактов продажи некурительных табачных изделий, вся продукция была изъята и нарушители привлечены к административной ответственности.

Акция по уничтожению насвая прошла в рамках реализации нарратива "Закон и порядок" и масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка".

В Алматы полиция тоже провела рейды – по увеселительным заведениям, и изъяла кальянные устройства.