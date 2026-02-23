#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Касым-Жомарт Токаев обсудил с Питером Фостером прямые авиарейсы между Казахстаном и США

Токаев принял Фостера, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:02 Фото: akorda.kz
23 февраля 2026 года глава государства принял главного исполнительного директора Air Astana Питера Фостера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время встречи обсудили вопросы развития авиационной отрасли.

"Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Питера Фостера, под руководством которого Air Astana превратилась в одного из ведущих авиаперевозчиков в Евразии. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также приобретения дальнемагистральных воздушных судов, необходимых для выполнения таких рейсов", – говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил его за многолетнюю продуктивную работу в сфере гражданской авиации Республики Казахстан.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на продолжение сотрудничества с британским менеджером с целью успешного решения целого ряда актуальных задач в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

В завершение встречи президент отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности авиационной отрасли страны.

20 февраля стало известно, что с целью запуска прямого авиасообщения с США во втором полугодии ожидается прибытие в Казахстан воздушных судов типа Boeing 787 Dreamliner.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
