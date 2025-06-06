Космический мусор, а не ракета: астроном высказался о светящихся объектах в небе Казахстана

Астроном, комментируя светящиеся объекты, замеченные в четверг, 5 июня, в небе Казахстана, опроверг версии запуска ракет или дронов, сообщает Zakon.kz.

По мнению астронома из Астаны Артура Гайдука, такое явление может скорее возникнуть из-за падения метеорита или космического мусора, которого предостаточно на околоземной орбите. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Было видно траекторию, то есть, наоборот, это был сход с орбиты, причем с постепенным снижением и сгоранием в плотных слоях атмосферы. Запуск ракеты выглядит немного по-другому, поэтому спутать запуск и, наоборот, сход с орбиты мы не могли", – рассказал Гайдук.

Он отметил, что вероятность того, что казахстанцы наблюдали падение метеорита, тоже велика. Однако, по его мнению, чаще всего по таким траекториям сгорает и разрушается именно космический мусор.

Астроном подчеркнул, что такие небесные шоу земляне, скорее всего, будут видеть все чаще, потому что количество космического мусора растет.

Аналогичную версию выдвинули вчера, 5 июня, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В ночь с 5 на 6 июня 2025 года небо озадачило жителей Казахстана. Яркие светящиеся объекты, словно метеоры, оставляли за собой следы. Это явление привлекло внимание пользователей соцсетей. Теории множились от метеоритного дождя до визитов инопланетян, в подробностях разбирался Zakon.kz.