Казахстанец хотел продать собственную почку за 25 тысяч долларов
По данным ведомства, полицейские пресекли факт продажи почки за 25 тысяч долларов США (12,4 млн тенге). По материалам уголовного дела, житель Алматинской области разместил в социальных сетях объявление о намерении продать собственный орган.
Информацией заинтересовались оперативники УБОП, которые провели комплекс специальных мероприятий. В результате мужчину задержали в Кокшетау при получении части оговоренной суммы.
"В ходе разбирательства установлено, что подобные объявления казахстанец размещал и ранее. Во время задержания полицейские изъяли денежные средства, мобильный телефон, а также медицинские справки и анализы", – сообщили 23 февраля 2026 года в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные участники противоправной схемы.
Правоохранительные органы напоминают, что купля-продажа органов в Казахстане запрещена законом и влечет уголовную ответственность как для продавца, так и для посредников и потенциальных покупателей.
Ранее в Туркестанской области суд вынес приговор мужчине, который в популярном мессенджере выставил на продажу собственную почку.