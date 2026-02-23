Казахстанец хотел продать собственную почку за 25 тысяч долларов

Мужчина оказался под следствием после попытки продать свою почку в Акмолинской области. О задержании подозреваемого сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, полицейские пресекли факт продажи почки за 25 тысяч долларов США (12,4 млн тенге). По материалам уголовного дела, житель Алматинской области разместил в социальных сетях объявление о намерении продать собственный орган.

Информацией заинтересовались оперативники УБОП, которые провели комплекс специальных мероприятий. В результате мужчину задержали в Кокшетау при получении части оговоренной суммы.

"В ходе разбирательства установлено, что подобные объявления казахстанец размещал и ранее. Во время задержания полицейские изъяли денежные средства, мобильный телефон, а также медицинские справки и анализы", – сообщили 23 февраля 2026 года в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные участники противоправной схемы.

Правоохранительные органы напоминают, что купля-продажа органов в Казахстане запрещена законом и влечет уголовную ответственность как для продавца, так и для посредников и потенциальных покупателей.

Ранее в Туркестанской области суд вынес приговор мужчине, который в популярном мессенджере выставил на продажу собственную почку.