Казахстанец выставил на продажу за 13 млн тенге собственную почку, но решение суда удивило

В Туркестанской области суд вынес приговор мужчине, который в популярном мессенджере выставил на продажу собственную почку. Об этом 19 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Туркестанского областного суда, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 116 УК РК (покушение на незаконные сделки в отношении органов живого человека для трансплантации либо иного использования) рассмотрено в Туркестанском городском межрайонном суде.

Судом установлено, что подсудимый с целью продажи собственной почки в феврале 2025 года разместил объявление в Telegram. Впоследствии он встретился с потенциальным покупателем, действовавшим в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, и договорился о продаже органа за 13 млн тенге. При получении части оговоренной суммы (5 млн тенге наличными) мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"В суде подсудимый М., признав вину, пояснил, что на совершение данного поступка его подтолкнули тяжелое материальное положение и нуждаемость в денежных средствах, в связи с чем он намеревался продать свой орган. С учетом того, что совершенное деяние относится к преступлениям средней тяжести и вред не причинен, суд применил Закон РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и 5 февраля 2026 года освободил подсудимого М. от уголовной ответственности с прекращением производства по делу". Пресс-служба Туркестанского областного суда

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

