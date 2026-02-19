#Референдум-2026
События

Казахстанец выставил на продажу за 13 млн тенге собственную почку, но решение суда удивило

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:30 Фото: pexels
В Туркестанской области суд вынес приговор мужчине, который в популярном мессенджере выставил на продажу собственную почку. Об этом 19 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Туркестанского областного суда, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 116 УК РК (покушение на незаконные сделки в отношении органов живого человека для трансплантации либо иного использования) рассмотрено в Туркестанском городском межрайонном суде.

Судом установлено, что подсудимый с целью продажи собственной почки в феврале 2025 года разместил объявление в Telegram. Впоследствии он встретился с потенциальным покупателем, действовавшим в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, и договорился о продаже органа за 13 млн тенге. При получении части оговоренной суммы (5 млн тенге наличными) мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"В суде подсудимый М., признав вину, пояснил, что на совершение данного поступка его подтолкнули тяжелое материальное положение и нуждаемость в денежных средствах, в связи с чем он намеревался продать свой орган. С учетом того, что совершенное деяние относится к преступлениям средней тяжести и вред не причинен, суд применил Закон РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и 5 февраля 2026 года освободил подсудимого М. от уголовной ответственности с прекращением производства по делу".Пресс-служба Туркестанского областного суда

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:30
Казахстанец пытался продать свои органы за 15 млн тенге, но ему помешали

16 января 2026 года стало известно, что россиянка приехала в Казахстан продать свою почку за 25 млн тенге, но получила срок.

