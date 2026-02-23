Узел Алтынколь – Хоргос удвоит пропускную способность поездов

На участке Алтынколь – Жетыген продолжается строительство вторых путей общей протяженностью 32 км, которое планируется завершить до конца года, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта РК рассказали, что станция Алтынколь и пограничный переход Хоргос формируют единый железнодорожно-пограничный комплекс и являются ключевым звеном международного транспортного коридора, обеспечивая рост транзитного потенциала страны.

Через узел Алтынколь – Хоргос осуществляется значительный объем экспортно-импортных и транзитных перевозок. Инфраструктура обеспечивает оперативную обработку грузов, перегрузку контейнеров и координацию работы железнодорожных служб двух государств.

"В настоящее время реализуется масштабная программа модернизации. На участке Алтынколь – Жетыген продолжается строительство вторых путей на двух перегонах общей протяженностью 32 км, а также ведется развитие пяти новых и восьми действующих разъездов. Это позволит увеличить пропускную способность линии с 18 до 33 пар поездов в сутки", – уточнили в ведомстве.

Работы завершатся до конца 2026 года. Реализация проектов усилит стратегическую роль Казахстана как транзитного моста между Европой и Азией и повысит эффективность национальной транспортно-логистической системы.

