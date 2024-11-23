В Жетысуской области открыли ключевой участок автомобильной дороги Жаркент – Хоргос
Фото: акимат Жетысуской области
В Панфиловском районе Жетысуской области 23 ноября состоялось открытие ключевого участка автомобильной дороги Жаркент – Хоргос, протяженностью 32 км, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе акима области, именно по этой трассе передвигается большое количество автотранспорта, направляющихся в таможенный пункт "Нур жолы", МЦПС "Хоргос", станцию Алтынколь, СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".
"Участок дороги Жаркент – Хоргос, протяженностью 32 км пролегает через села Кырыккудык, Аккент, Ават, Атамекен Панфиловского района. Построен он был в 60-70 годах прошлого века и в последние годы вызывал недовольство водителей и местных жителей. Поэтому начало ремонтных работ они восприняли с большим воодушевлением и старались всеми силами поддерживать строителей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на автодорогах международного и республиканского значения устанавливают новые индексы: "KAZ" и "KZ".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript