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В Жетысуской области открыли ключевой участок автомобильной дороги Жаркент – Хоргос

В Жетысуской области открыли ключевой участок автомобильной дороги Жаркент – Хоргос, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 21:12 Фото: акимат Жетысуской области
В Панфиловском районе Жетысуской области 23 ноября состоялось открытие ключевого участка автомобильной дороги Жаркент – Хоргос, протяженностью 32 км, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акима области, именно по этой трассе передвигается большое количество автотранспорта, направляющихся в таможенный пункт "Нур жолы", МЦПС "Хоргос", станцию Алтынколь, СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". 

"Участок дороги Жаркент – Хоргос, протяженностью 32 км пролегает через села Кырыккудык, Аккент, Ават, Атамекен Панфиловского района. Построен он был в 60-70 годах прошлого века и в последние годы вызывал недовольство водителей и местных жителей. Поэтому начало ремонтных работ они восприняли с большим воодушевлением и старались всеми силами поддерживать строителей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на автодорогах международного и республиканского значения устанавливают новые индексы: "KAZ" и "KZ". 

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