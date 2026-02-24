#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Алматинец устроил дрифт в центре города и лишился машины

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы водителя наказали за опасный дрифт в центре города, сообщает Zakon.kz.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видео, на котором водитель иномарки рано утром устроил дрифт около Esentai mall.

"В результате проведенных мероприятий личность нарушителя была установлена. Он привлечен к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения, непристегнутый ремень безопасности, создание аварийной ситуации и иные нарушения требований ПДД. Транспортное средство водворено на специализированную стоянку", – рассказали 24 февраля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В полиции напомнили, что агрессивное и демонстративное вождение создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее на БАКАД водитель выехал на встречную полосу и попал на камеры.

