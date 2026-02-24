Туман, метель, гололед и дожди: где в Казахстане ухудшится погода в среду

В 14 областях Казахстана на 25 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на западе, юге области дождь, на севере, в горных районах области осадки, во второй половине дня в горных районах области сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области ожидается гроза. На севере, западе, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и в конце дня ожидается дождь. Временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), во второй половине дня дождь. Временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

Днем на юге области Улытау ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель, в центре, на востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, днем в центре, на востоке области порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

На юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гололед.

В Мугалжарском районе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, в Мугалжарском районе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные осадки и шторм накроют часть Казахстана.

