#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
События

Туман, метель, гололед и дожди: где в Казахстане ухудшится погода в среду

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 20:01 Фото: freepik
В 14 областях Казахстана на 25 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на западе, юге области дождь, на севере, в горных районах области осадки, во второй половине дня в горных районах области сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области ожидается гроза. На севере, западе, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и в конце дня ожидается дождь. Временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), во второй половине дня дождь. Временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

Днем на юге области Улытау ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель, в центре, на востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, днем в центре, на востоке области порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

На юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гололед.

В Мугалжарском районе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, в Мугалжарском районе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные осадки и шторм накроют часть Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны
02:30, 25 февраля 2026
Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны
Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
20:36, 06 января 2026
Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
20:19, 24 ноября 2025
Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: