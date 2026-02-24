#Референдум-2026
Общество

Сильные осадки и шторм накроют часть Казахстана – прогноз погоды на 25 февраля

зима, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:45 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 25 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

"В южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, временами сильные, прогнозируется гололед, в Кызылординской области – метель", – уточнили синоптики.

Также сообщается, что по республике ожидается туман, в центре, на востоке, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, на юге – порывы 25-28 м/с.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:45
Весна отменяется: снег и морозы вернули Алматы в зиму

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
