Сильные осадки и шторм накроют часть Казахстана – прогноз погоды на 25 февраля

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 25 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

"В южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, временами сильные, прогнозируется гололед, в Кызылординской области – метель", – уточнили синоптики.

Также сообщается, что по республике ожидается туман, в центре, на востоке, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, на юге – порывы 25-28 м/с.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.