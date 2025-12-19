#Казахстан в сравнении
Общество

Ущерб превысил 212 млн тенге: выявлено хищение при капремонте Дома культуры в области Жетысу

Дом культуры в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:15 Фото: Telegram/afm_rk
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по области Жетысу проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела сегодня, 19 декабря 2025 года, раскрыла пресс-служба АФМ:

"В 2020 году между отделом внутренней политики Ескельдинского района и подрядной организацией заключен договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 млн тенге. Согласно условиям договора, подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию. Следствием установлено фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам. В результате ущерб государству превысил 212 млн тенге".

В агентстве отметили, что на имущество причастных лиц наложены ограничения.

"Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе АФМ.

15 декабря 2025 года в АФМ рассказали, что казахстанцы вложили 136 млн тенге в несуществующий британский инвестфонд.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
