Зоопарк обратился к алматинцам с просьбой по поводу белой медведицы

В преддверии Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля, Алматинский зоопарк решил устроить настоящий праздник для любимицы посетителей – белой медведицы Пурги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Instagram представители зоопарка, не просто праздник, а настоящий "краш-тест" для ее интеллекта и силы.

"Белые медведи – невероятные интеллектуалы. Чтобы Пурга не скучала, ей нужны новые вызовы. Мы объявляем сбор "неубиваемого" игрового инвентаря. Хотите увидеть, как 300-килограммовая медведица виртуозно расправляется с дорожным конусом или гоняет по вольеру огромную бочку?" – обратились в организации.

Что примет в дар Пурга:

Пластиковые канистры и бочки (чистые, из-под пищевых продуктов).

Дорожные конусы (новые, яркие – ее любимцы).

Большие мячи.

"Станьте спонсором медвежьего настроения! Привозите "подарки" на пост охраны зоопарка по адресу: ул. Орманова, 64, а мы снимем видеоотчет, как Пурга проводит их распаковку в своем стиле", – обратились в зоопарке к алматинцам.

