События

В КазНУ прошли академические слушания с участием депутатов Парламента

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 20:08 Фото: акимат Алматы
В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошли академические слушания, посвященные обсуждению проекта новой Конституции.

В работе мероприятия приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК: Унзила Шапак, Ермурат Бапи, Ерлан Саиров, судьи, представители государственных органов, члены академического сообщества, ведущие юристы-ученые, а также опытные адвокаты и эксперты в области конституционного права.

Фото: акимат Алматы

Круглый стол открыл декан юридического факультета КазНУ Уалихан Ахатов, отметив, что содержательная и идейная основа нового проекта Конституции ясно отражена в преамбуле. "Обновленная преамбула – это не формальное введение, а духовно-идеологический фундамент государства, ценностная ориентация, объединяющая весь текст Конституции. Именно в этом разделе отражены историческая память государства, стремление к общественному согласию и стратегический вектор будущего развития", – подчеркнул Уалихан Ахатов.

Фото: акимат Алматы

На академических слушаниях обсуждались вопросы укрепления конституционных основ государственной власти, расширения гарантий прав и свобод человека, а также усиления роли правовых институтов в современных социально-политических условиях.

На заседании депутат Унзила Шапак отметила, что изменения в Конституции направлены на усиление защиты прав и свобод граждан, а также на дальнейшее совершенствование системы государственного управления.

Фото: акимат Алматы

"Проект новой Конституции, начиная с его публикации в средствах массовой информации, широко обсуждается в обществе. Уже сейчас Конституционная комиссия рассматривает поступившие предложения и проводит всесторонний анализ. Поэтому в проект еще будут внесены дополнения и изменения. В этом контексте проведение академических слушаний совместно с университетскими учеными-экспертами является особенно важным", – сказала депутат.

​Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в своем выступлении отметил, что обсуждение проекта новой Конституции является особенно важным этапом для общества.

"Конституция – это не только правовой каркас государства, но и гарантия взаимного доверия между обществом и властью. Поэтому предлагаемые изменения прежде всего должны быть направлены на реальную защиту прав и свобод граждан, повышение ответственности государственных институтов. В этом контексте экспертное мнение академического сообщества и юристов-ученых имеет особое значение. Эта политическая инициатива – масштабный шаг, предпринимаемый для сохранения будущего страны", – сказал Ермурат Бапи.

На слушаниях с докладом также выступили доктор юридических наук, профессор Алуа Ибраева, кандидат юридических наук, профессор Лейла Култемирова, а также судья Алатауского района города Алматы Талгат Даулетниязов.

Фото: акимат Алматы

​В ходе дискуссии участники подробно обсудили ключевые положения проекта новой Конституции, проанализировали предлагаемые изменения. Кроме того, были подготовлены научно обоснованные рекомендации с учетом международного опыта и национальных правовых традиций.

По итогам слушаний были собраны экспертные предложения и аналитические материалы, которые планируется использовать в дальнейшей научно-аналитической, экспертно-консультативной и просветительской деятельности, а также во время научных исследований в области конституционного права и государственного управления.

Айсулу Омарова
