Четырех амурских тигров безвозмездно передаст Казахстану Россия
Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран – Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.
Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров – двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват "Иле-Балхаш", созданный в 2018 году, где уже обитают первые тигры, прибывшие из Нидерландов.
Идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции, сообщили в Минэкологии.
Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская – встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и ПРООН.
Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.
