События

Четырех амурских тигров безвозмездно передаст Казахстану Россия

амурских тигров безвозмездно передаст Казахстану Россия, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 01:13 Фото: pixabay
В ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию подписан Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане. Документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии – проекта, не имеющего аналогов в регионе, сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран – Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров – двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват "Иле-Балхаш", созданный в 2018 году, где уже обитают первые тигры, прибывшие из Нидерландов.

Идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции, сообщили в Минэкологии.

Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская – встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и ПРООН.

Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.

Ранее был опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Путина.

