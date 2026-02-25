Снег, гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

В ряде регионов Казахстана на 26 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ночью и утром в восточных, центральных и горных районах области временами сильный снег, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем туман, гололед.

В Кызылординской области осадки (снег, дождь). Ночью в центре и на севере сильные осадки. В центре, на севере и юге гололед, туман, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью 15-20, в центре, на востоке порывы 23-28 м/с, днем 15-20 м/с. В Кызылорде осадки (снег, дождь), ночью сильные осадки, временами гололед, туман, ночью метель.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге туман.

В Абайской области ночью и утром в центре туман. В Аягозском районе ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на юге снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на юге и в центре порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и юге туман. На севере и востоке сильный мороз до -40°С.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре гололед, туман.

В Карагандинской области на юге снег, низовая метель, гололед. На западе, севере и юге туман. Ветер северо-восточный, на западе и юге порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге туман.

В Туркестанской области осадки, на западе, севере, юге и в горах временами сильные (дождь, снег). На юге гроза. На западе, севере, юге и в горах туман. На севере и в горах гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, юге и в горах 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем резкое понижение температуры до +4+9°С, на севере и в горах до -2°С. В Шымкенте осадки, временами сильные (дождь). Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем температура +7+9°С. В Туркестане осадки, временами сильные (дождь). Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем +5+7°С.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере и юге туман. В Павлодаре туман.

В Жамбылской области ночью на севере и в горах сильный снег. В горах низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юге, северо-востоке и в горах 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20, временами 23-28 м/с.

В Акмолинской области на западе и юге ветер восточный, порывы 15-18 м/с.

В области Улытау ночью на юге снег, низовая метель, гололед. Днем на юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке и юге туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью на севере временами сильный снег. Днем на юге и в предгорьях временами сильные осадки (ледяной дождь, снег). В горах временами сильный снег. На севере, юге, в предгорьях и горах временами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, на севере, юге, в предгорьях и горах порывы 15-20, временами 24-29 м/с. В Алматы днем временами сильные осадки (ледяной дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер западный, порывы 15 м/с. В Конаеве временами туман, гололед. Ветер западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что 17-градусные морозы ударят на юге Казахстана. Подробнее о прогнозе на 26-28 февраля 2026 года можете узнать здесь.