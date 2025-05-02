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События

Резвящийся снежный барс попал на камеру в горах

снежный барс, снег, горы, ВКО, Казахстан, видео, фотоловушка, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:03 Фото: pixabay
Короткое видео со снежным барсом, стремительно направляющимся по своим делам, снято на территории Аршатинского лесничества Катон-Карагайского государственного национального природного парка (ГНПП), сообщает Zakon.kz.

Видео появилось 2 мая 2025 года на странице парка в Instagram.

Так, в администрации уточнили, что фотоловушка была установлено лесничим Жомартом Аманбаевым.

В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесенного в Красную книгу Казахстана.

Специалисты радуются и отмечают, что этот факт является важным свидетельством эффективности принимаемых мер по охране природы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:03
Уникальные кадры: снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау"

Ранее Международная команда ученых впервые идентифицировала окаменелости снежных барсов, что позволило проследить их эволюционную историю в эпоху четвертичного периода и предложить возможные пути их миграции с Тибетского плато до Пиренейского полуострова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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