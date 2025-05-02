Резвящийся снежный барс попал на камеру в горах
Фото: pixabay
Короткое видео со снежным барсом, стремительно направляющимся по своим делам, снято на территории Аршатинского лесничества Катон-Карагайского государственного национального природного парка (ГНПП), сообщает Zakon.kz.
Видео появилось 2 мая 2025 года на странице парка в Instagram.
Так, в администрации уточнили, что фотоловушка была установлено лесничим Жомартом Аманбаевым.
В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесенного в Красную книгу Казахстана.
Специалисты радуются и отмечают, что этот факт является важным свидетельством эффективности принимаемых мер по охране природы.
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