События

Казахстанка пропала в Польше при странных обстоятельствах

полиция в Варшаве, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 14:14 Фото: wikimedia
Гражданка Казахстана Екатерина Шилова пропала в Варшаве перед вылетом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала ее сестра, разместившая в Facebook объявление о розыске.

"Пропала моя сестра. Шилова Екатерина Анатольевна, 1982 года рождения. Летела из Варшавы в Астану 18:02:26 в 23:00. Но на самолет так и не села. Была на заработках, при себе имела деньги", – говорится в объявлении.

Родные при этом получили от Екатерины странное сообщение:

"Привет. Я не вылетела из Варшавы. Меня пригласили на хорошую работу в Германию, где работает несколько лет моя подруга и вернули деньги за купленные билеты. Буду свободна напишу".

"Уверены, что писала не она. Прошу всех, кто что-то видел или знает, сообщить", – обратилась Александра.

Фото: Facebook/Александра Гидион

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК рассказали, что проинформированы о ситуации с гражданкой РК Шиловой.

"Консульским отделом в Варшаве в уполномоченные органы страны пребывания была направлена официальная нота. Главное управление полиции Варшавы подтвердило получение информации, дело передано в департамент розыска. Оказывается вся необходимая консульская помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства", – прокомментировали в ведомстве.

В Уральске находившегося в розыске человека смогли найти с помощью искусственного интеллекта.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
