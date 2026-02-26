Штраф и приостановка бизнеса: лекарства для "личного использования" дорого обошлись казахстанке

Хранение незарегистрированных лекарств обернулось большим штрафом для предпринимательницы из Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении в отношении ТОО "Б." по факту хранения незарегистрированных, не разрешенных к применению лекарственных средств (ч. 3 ст. 426 КоАП РК) рассмотрено Сарысуским районным судом.

Проведенной проверкой установлено, что в одном из стоматологических кабинетов Сарысуского района осуществлялось хранение лекарственных средств, не имеющих регистрации на территории РК.

Было обнаружено лекарственное средство для подкожного введения иностранного производства (Ереван). Документы, подтверждающие его приобретение, отсутствовали.

Отмечается, что представитель ТОО признала вину и пояснила, что эти лекарства приобретались для личного употребления.

Санкция ч. 3 ст. 426 КоАП РК предусматривает штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 200 МРП (865 000 тенге) с приостановлением деятельности, с конфискацией предметов.

"С учетом признания вины и совершения правонарушения впервые суд снизил размер штрафа на 30%. Постановлением суда ТОО "Б." признано виновным по ч. 3 ст. 426 КоАП РК, и на него наложен штраф в размере 605 тыс. тенге, с приостановлением деятельности на 10 суток и с конфискацией указанных лекарственных средств". Сарысуский районный суд Жамбылской области

Постановление вступило в законную силу.

