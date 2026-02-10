Находившегося в розыске человека с помощью ИИ задержали в одном из ночных клубов Уральска

В Уральске искусственный интеллект вывел на след человека, находившегося в розыске. Его задержали, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 10 февраля 2026 года поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области:

"Камера видеонаблюдения в одном из ночных клубов города зафиксировала посетителя. Система видеоаналитики с функцией распознавания лиц автоматически сопоставила изображение с базой разыскиваемых – и выдала совпадение".

Сигнал в режиме реального времени поступил в Центр оперативного управления (ЦОУ) ДП региона. Сотрудники патрульной полиции установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции.

"Как выяснилось, гражданин подозревается в совершении мошенничества на территории Актюбинской области и находился в розыске". Пресс-служба ДП ЗКО

