Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за метели

Частная школа, школьники, ученики, занятия, школьные предметы, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 23:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Управление образования Астаны предупредило о том, что в связи с непогодой 7 ноября школьников 0-7 классов первой смены переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 7 ноября 2024 года учащиеся 0-7 классов первой  смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в столице на 7 ноября объявлено штормовое предупреждение. В Астане ожидаются гололед, метель и сильный ветер 15-20 м/с с порывами до 23-28, временами до 30 м/с и более. 

О том, какая погода ждет казахстанцев 7 ноября, можно узнать здесь

Читайте также

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане
Буран и сильный ветер нарушили авиасообщение в Астане
Светлана Жакупова
Как будут присваивать инвалидность перенесшим трансплантацию казахстанцам
Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы
В Актобе недобросовестные строители нанесли ущерб государству на 337 млн тенге
Диана Абдуллаева
Астана Образование акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
6 ноября, какой день, народные приметы о погоде, что можно и что нельзя делать
6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: