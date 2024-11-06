В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за метели

Управление образования Астаны предупредило о том, что в связи с непогодой 7 ноября школьников 0-7 классов первой смены переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 7 ноября 2024 года учащиеся 0-7 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в столице на 7 ноября объявлено штормовое предупреждение. В Астане ожидаются гололед, метель и сильный ветер 15-20 м/с с порывами до 23-28, временами до 30 м/с и более.

О том, какая погода ждет казахстанцев 7 ноября, можно узнать здесь.