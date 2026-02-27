2 квартиры, 2 дома, участок и 2 премиум-авто: казахстанец заработал 1,8 млрд тенге на кредитах под 120%

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 27 февраля 2026 года, поделились в пресс-службе агентства:

"В период с 2013 года по 2025-й подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых".

Также, по данным АФМ, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата.

"Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге. В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества", – подчеркнули в пресс-службе агентства.

Как отметили в АФМ, подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости.

Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

"С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества – 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины Land Rover Range Rover и Hyundai Staria. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

25 февраля 2026 года в АФМ раскрыли детали дела о хищении миллионов тенге при ремонте дорог в Западно-Казахстанской области.