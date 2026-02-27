"Дождеснег, снегоград, лужегрязь": Казнет бурно обсуждает хаотичную погоду в Алматы
Утро 27 февраля 2026 года в Алматы встретило жителей ярким солнцем, словно двухдневных снегопадов и вовсе не было. Теперь жители и гости города бойко обсуждают погодные перемены, шутя и делясь впечатлениями друг с другом, сообщает Zakon.kz.
Так, алматинка Ольга Бибекина опубликовала юмористический ролик. Зритель может наглядно увидеть, что происходило несколько дней на улицах городах.
"Когда напоследок февраль решил впихнуть в себя невпихуемое", – гласит подпись к видео.
"Снегодождь, дождеснег, снегоград, грязеснег, лужегрязь, туманосмог", – так автор пытается описать переменчивую погоду в Алматы.
Впрочем, некоторые жители города не удивились: для Алматы такая смена погоды вполне привычна и приемлема. Другие же просто оставляют ироничные комментарии, смирившись с природной непредсказуемостью.
- За последнюю неделю февраля мы видели 4 времени года.
- План надо выполнять просто.
- Пусть впихивает, чем больше влаги земля впитает, тем сочнее и зеленее будет сезон.
- У природы нет плохой погоды.
- Вообще, мой шок в шоке.
- Какая "замечательная" у вас погодка. Мое любимое – снегодождь.
- Это привет от декабря!
- На Масленицу, по всей видимости, зиму зазвали обратно, а не проводили.
- И все это в один день.
- Такое ощущение, что и марту достанется, и апрелю.
- Да ладно, на улице февраль, если что. Переживем. Вот если такое жахнет в марте на Наурыз или в начале апреля – вот это будет печальная печалька.
- На улице сейчас, конечно, дичь.
- Все-равно: Алматушечка – лучший город земли и самый любимый!
- Я сегодня попала под абсолютно все: гололед, снег, град, лужи и дождь.
- Я думала уже весна и убрала все зимние куртки...
Пока жители шутят, синоптики подготовили интересный релиз, согласно которому в январе Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год.
Кроме того, о погоде на 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте, можно узнать по этой ссылке.
