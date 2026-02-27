#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

"Дождеснег, снегоград, лужегрязь": Казнет бурно обсуждает хаотичную погоду в Алматы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Утро 27 февраля 2026 года в Алматы встретило жителей ярким солнцем, словно двухдневных снегопадов и вовсе не было. Теперь жители и гости города бойко обсуждают погодные перемены, шутя и делясь впечатлениями друг с другом, сообщает Zakon.kz.

Так, алматинка Ольга Бибекина опубликовала юмористический ролик. Зритель может наглядно увидеть, что происходило несколько дней на улицах городах.

"Когда напоследок февраль решил впихнуть в себя невпихуемое", – гласит подпись к видео.

"Снегодождь, дождеснег, снегоград, грязеснег, лужегрязь, туманосмог", – так автор пытается описать переменчивую погоду в Алматы.

Впрочем, некоторые жители города не удивились: для Алматы такая смена погоды вполне привычна и приемлема. Другие же просто оставляют ироничные комментарии, смирившись с природной непредсказуемостью.

  • За последнюю неделю февраля мы видели 4 времени года.
  • План надо выполнять просто.
  • Пусть впихивает, чем больше влаги земля впитает, тем сочнее и зеленее будет сезон.
  • У природы нет плохой погоды.
  • Вообще, мой шок в шоке.
  • Какая "замечательная" у вас погодка. Мое любимое – снегодождь.
  • Это привет от декабря!
  • На Масленицу, по всей видимости, зиму зазвали обратно, а не проводили.
  • И все это в один день.
  • Такое ощущение, что и марту достанется, и апрелю.
  • Да ладно, на улице февраль, если что. Переживем. Вот если такое жахнет в марте на Наурыз или в начале апреля – вот это будет печальная печалька.
  • На улице сейчас, конечно, дичь.
  • Все-равно: Алматушечка – лучший город земли и самый любимый!
  • Я сегодня попала под абсолютно все: гололед, снег, град, лужи и дождь.
  • Я думала уже весна и убрала все зимние куртки...

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:25
"Простите и верните солнце!": жительница Алматы извинилась перед северянами за +23°С

Пока жители шутят, синоптики подготовили интересный релиз, согласно которому в январе Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год.

Кроме того, о погоде на 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение
12:56, Сегодня
Сильный снег и туман: в Алматы объявлено штормовое предупреждение
"Простите и верните солнце!": жительница Алматы извинилась перед северянами за +23°С
10:42, 26 февраля 2026
"Простите и верните солнце!": жительница Алматы извинилась перед северянами за +23°С
Алматинцы в шоке: пользователи Сети весело комментируют капризы погоды
16:51, 26 февраля 2025
Алматинцы в шоке: пользователи Сети весело комментируют капризы погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: