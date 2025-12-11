#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанца из-за диагноза лишили водительских прав, полученных 7 лет назад

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
Казахстанцу через суд приостановили действие прав из-за медицинского диагноза, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауской области Департамент полиции (ДП) обратился в суд с иском о приостановлении права жителя региона на управление транспортными средствами.

"Судом установлено, что ответчик состоит на психоневрологическом учете с диагнозом "Психические и поведенческие расстройства – G07.0", который запрещает управление автотранспортом. В связи с этим истец просил прекратить действие водительского удостоверения, выданного гражданину 7 июня 2018 года", – сказано в сообщении Мангистауского районного суда от 11 декабря.

Там объяснили, что на основании закона "О дорожном движении" и перечня медицинских противопоказаний, утвержденного приказом министра здравоохранения, наличие указанного диагноза является препятствием для безопасного управления транспортными средствами.

"Учитывая возможную угрозу безопасности дорожного движения, суд удовлетворил иск и приостановил право ответчика на управление транспортными средствами", – резюмировали в суде.

Решение вступило в законную силу.

Еще один диагноз, из-за которого людям нельзя садиться за руль, эпилепсия. Например, в Астане в результате судорожного припадка за рулем водитель допустил наезд на двух пешеходов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
