Новую учетную политику разработал Минфин
Учетная политика определяет принципы, основы, положения, правила и практику, применяемую государственными учреждениями при составлении и представлении финансовой отчетности, которая является для всех государственных учреждений единой.
Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности являются начисление и непрерывность деятельности.
Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты.
Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности.
Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, уместность, достоверное представление, сопоставимость, своевременность и проверяемость.
Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положения, являются активы, обязательства и чистые активы/капитал.
К активам относятся ресурсы, контролируемые государственным учреждением в результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих экономических выгод или сервисного потенциала.
"Существующая обязанность государственного учреждения, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды или сервисный потенциал, является обязательством", – говорится в документе.
Чистыми активами/капиталом является доля в активах государственного учреждения, остающаяся после вычета всех его обязательств.
Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов деятельности в отчете о результатах финансовой деятельности, являются доходы и расходы.
Доходом является увеличение экономических выгод или сервисного потенциала в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов, или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению чистых активов/капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале.
Расходом является уменьшение экономических выгод или сервисного потенциала в течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов, или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению чистых активов/капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале.
Составление и представление финансовой отчетности государственными учреждениями осуществляется в соответствии с формами, утвержденными центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.
Как поясняется, целью проекта является установление единых принципов, основ, положений, правил и практик, применяемых государственными учреждениями при составлении и представлении финансовой отчетности.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.
При этом утрачивают силу прежние приказы "Об утверждении учетной политики" и поправки к ним.
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