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Финансы

Новую учетную политику разработал Минфин

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 09:45 Фото: freepik
Министерство финансов разработало новую учетную политику, сообщает Zakon.kz.

Учетная политика определяет принципы, основы, положения, правила и практику, применяемую государственными учреждениями при составлении и представлении финансовой отчетности, которая является для всех государственных учреждений единой. 

Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности являются начисление и непрерывность деятельности.

Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты.

Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности.

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, уместность, достоверное представление, сопоставимость, своевременность и проверяемость. 

Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положения, являются активы, обязательства и чистые активы/капитал.

К активам относятся ресурсы, контролируемые государственным учреждением в результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих экономических выгод или сервисного потенциала.

"Существующая обязанность государственного учреждения, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды или сервисный потенциал, является обязательством", – говорится в документе.

Чистыми активами/капиталом является доля в активах государственного учреждения, остающаяся после вычета всех его обязательств.

Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов деятельности в отчете о результатах финансовой деятельности, являются доходы и расходы.

Доходом является увеличение экономических выгод или сервисного потенциала в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов, или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению чистых активов/капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале.

Расходом является уменьшение экономических выгод или сервисного потенциала в течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов, или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению чистых активов/капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале.

Составление и представление финансовой отчетности государственными учреждениями осуществляется в соответствии с формами, утвержденными центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Как поясняется, целью проекта является установление единых принципов, основ, положений, правил и практик, применяемых государственными учреждениями при составлении и представлении финансовой отчетности. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.

При этом утрачивают силу прежние приказы "Об утверждении учетной политики" и поправки к ним.

Ранее мы рассказали, когда и какие налоги нужно уплатить в марте 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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