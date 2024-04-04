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Законодательство РК

Новые меры поддержки отечественных производителей в госзакупках вводят в Казахстане

Новые меры поддержки отечественных производителей в госзакупках вводят в РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 09:38 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов внесло изменения в ряд приказов, направленные на стимулирование отечественного производства и увеличение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках, сообщает Zakon.kz.

Поправками к правилам госзакупок и закупок нацкомпаний предусмотрены следующие привилегии к отечественным производителям:

  • обязательная выплата аванса в размере 30%;
  • освобождение от всех видов обеспечения (обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса, а также сумма обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер);
  • снижение неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств с 10 до 3% от суммы договора.

Кроме того, в закупки квазигоссектора внедрены положения по заключению офтейк-контрактов способом из одного источника, а также приоритетному закупу товаров, работ, услуг у отечественных производителей (по аналогии с изъятиями в госзакупках).

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2024 года.

Мы рассказывали, что вчера депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект "О государственных закупках".

Также мы сообщали, что планируют изменить в процедурах государственных закупок.

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