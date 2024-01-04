Увеличилось число погибших при взрыве в кафе Уральска

Число погибших при взрыве газа в кафе Уральска увеличилось до трех человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области.

"Погибших уже трое, к сожалению", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата ЗКО.

В областном ДЧС уточнили, что тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания". Пресс-служба ДЧС ЗКО

На месте задействованы силы областного ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи – всего 190 человек и свыше 50 единиц техники.

На месте происшествия оказывается психологическая помощь родным пострадавших и погибших. В оперативном штабе ДЧС ЗКО работает горячая линия по номеру 8 (7112) 55-40-88.

Материал по теме Взрыв в кафе Уральска: стало известно о состоянии пострадавших

В Уральске ночью 4 января 2024 года разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа. На месте происшествия были найдены тела двух человек, пятеро были доставлены в больницу с различными травмами.