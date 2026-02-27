#Референдум-2026
#Казахмыс
События

В Актобе в поддержку референдума состоялся молодежный фестиваль

мероприятие в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35 Фото: пресс-служба акима Актобе
В Актобе перед недавно открывшемся гипермаркетом "Анвар" по улице Бокенбай батыра прошел молодежный фестиваль в поддержку референдума. Праздничное мероприятие под открытым небом продолжило информационно-разъяснительную работу в рамках проводимой политической кампании.

Организаторами выступила городская молодежь. На сцене выступили студенты учебных заведений и творческие коллективы. Члены областной коалиции разъяснили собравшимся ключевые направления проекта новой Конституции и призвали активно принять участие в республиканском референдуме, который состоится 15 марта.

мероприятие в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35

Фото: пресс-служба акима Актобе

Депутат областного маслихата Айгуль Нуркеева назвала референдум историческим этапом. По ее словам, Конституция – это опора государства и главный документ, напрямую влияющий на судьбу будущих поколений.

"Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. Конституция – это фундамент нашего государства, главный документ, определяющий будущее страны и наших детей. Предлагаемые изменения направлены на формирование справедливого и прогрессивного Казахстана. Призываю всех прийти на референдум и отдать свой голос. Давайте вместе примем решение ради нашего будущего", – сказала Айгуль Нуркеева.

мероприятие в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35

Фото: пресс-служба акима Актобе

Председатель областного филиала молодежного крыла "Жастар рухы" Алишер Тыныштык отметил значение проводимых реформ и подчеркнул их влияние на молодежь.

"Эти изменения – результат политики президента Касым-Жомарта Токаева, направленной на построение справедливого общества и поддержку молодежи. Новая Конституция – это не просто документ, а широкие возможности для образования, науки и инноваций. Это конкретный шанс для каждого молодого человека. Референдум – решающий момент, когда мы можем сказать: "Я вместе со своей страной!". 15 марта – день, когда каждый голос влияет на историю страны. Мы делаем выбор и вместе строим будущее", – отметил он.

мероприятие в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35

Фото: пресс-служба акима Актобе

Свое мнение также высказал директор торговой сети "Анвар" Аслан Кайыргалиев. Он отметил, что проект новой Конституции конституционно закрепляет права и свободы граждан, в том числе трудовые.

"Появление в нашем городе крупных объектов – прямой результат политики Президента по поддержке предпринимательства. Права и свободы каждого человека закрепляются как главный приоритет государства. Каждый имеет право на достойный труд и возможность заниматься выбранным делом. Призываю всех актюбинцев поддержать новую Конституцию ради национальных интересов и светлого будущего. Пусть наша страна будет благополучной, а бизнес – успешным", – сказал Аслан Кайыргалиев.

мероприятие в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:35

Фото: пресс-служба акима Актобе

Напомним, республиканский референдум состоится 15 марта.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
