"Я такого в жизни не видел": Вучич попросил Казахстан обучить сербский спецназ после триумфа в Дубае

27 февраля 2026 года Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич провели брифинг для представителей СМИ, во время которого президент Сербии высказался о казахстанском спецназе, триумфально выступившем на турнире в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Александр Вучич, он с большим интересом следил за соревнованиями международного турнира UAE SWAT Challenge-2026, в котором принимали участие казахстанские и сербские команды.

В этом контексте сербский лидер попросил Касым-Жомарта Токаева оказать содействие в подготовке сотрудников специальных подразделений.

Фото: akorda.kz

"Казахстан, безусловно, является лучшим в мире, и я хочу, чтобы люди в Сербии знали об этом. Наши ребята из Сербии хорошо проявили себя в нескольких дисциплинах. А казахские парни и девушки никогда не промахивались, я такого в жизни не видел. Ваши спецназовцы показали самый высокий уровень, и я хотел бы, чтобы они обучали наших бойцов. Еще раз поздравляю вас с выдающимися результатами в сфере обеспечения безопасности", – заявил Александр Вучич.

12 февраля 2026 года в МВД заявили, что казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае. Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире, заняв два первых места.

Материал по теме "Лучшие из лучших": Токаев вручил госнаграды победителям престижного турнира в ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил казахстанских участников международных соревнований антитеррористических подразделений UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае с показанным там великолепным результатом. Глава государства отметил отличную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих СГО, МВД, КНБ, а также проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма.