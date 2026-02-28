#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на Востоке страны

Концерт в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 23:33 Фото: пресс-центр ВКО
28 февраля в торгово-развлекательном центре Maxi Mall города Усть-Каменогорск состоялось крупное общественное мероприятие "Жастар таңдауы – жаңа Ата Заң", объединившее более 12 тысяч жителей города и области.

Вечер прошел в формате открытого диалога со зрителями и был посвящен поддержке проекта новой Конституции Казахстана и предстоящего референдума.

Фото: пресс-центр ВКО

С первых минут в зале царила атмосфера единства и вовлеченности. Ведущие и спикеры подчеркивали важность гражданской активности и личной ответственности каждого за будущее страны. Участники активно поддерживали интерактивные блоки, аплодисментами и ответами из зала демонстрируя свою твердую позицию.

Фото: пресс-центр ВКО

Перед собравшимися выступили председатель и члены регионального Штаб Общенациональной коалиции в поддержку Конституции. В их числе – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области Денис Рыпаков, ректор ВКУ им.С.Аманжолов Муxтар Төлеген и молодой активист Ануар Ахметкалиев.

"Новая Конституция – это основа дальнейшего устойчивого развития государства. Поддерживая ее, мы делаем выбор в пользу стабильности, справедливости и уверенного движения вперед. Уверен, что жители региона проявят активную гражданскую позицию и проголосуют за светлое будущее", – отметил Денис Рыпаков в своем выступлении.

Фото: пресс-центр ВКО

Музыкальную часть программы представили звезды казахстанской эстрады Еркин Нуржанов, SADRADDIN и Мирас Жугунусов, чьи выступления стали кульминацией вечера и вызвали особый отклик у молодежи.

Фото: пресс-центр ВКО

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению общественного диалога и создают эффективную площадку для открытого обмена мнениями.

Канат Болысбек
