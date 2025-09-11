Охотники за золотом попались с поличным: на востоке Казахстана проведена масштабная операция

На востоке Казахстана пресечена нелегальная добыча полезных ископаемых. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области (ВКО) заявили о задержании 19 граждан иностранных государств и двух жителей Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению, изъяты экскаваторы, бульдозер, дробильные установки и другое оборудование для извлечения драгметаллов, а также металлоизделия с признаками содержания золота и других ценных компонентов.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Теперь по данному факту начато досудебное расследование.

"Следствием отрабатывается круг из более чем 20 лиц, возможных фигурантов противоправной деятельности". Пресс-служба ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Также стражи порядка ведут сбор доказательств.

"Назначены необходимые экспертизы, принимаются меры по установлению всех обстоятельств дела". Пресс-служба ДП ВКО

Немного ранее мы рассказывали, что Казахстан объявил о масштабных открытиях залежей природных ресурсов – найдено 38 новых месторождений, среди которых очаг примерно с 19 тоннами золота и значительные запасы редкоземельных металлов.