Охотники за золотом попались с поличным: на востоке Казахстана проведена масштабная операция
На востоке Казахстана пресечена нелегальная добыча полезных ископаемых. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области (ВКО) заявили о задержании 19 граждан иностранных государств и двух жителей Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенному заявлению, изъяты экскаваторы, бульдозер, дробильные установки и другое оборудование для извлечения драгметаллов, а также металлоизделия с признаками содержания золота и других ценных компонентов.
Теперь по данному факту начато досудебное расследование.
"Следствием отрабатывается круг из более чем 20 лиц, возможных фигурантов противоправной деятельности".Пресс-служба ДП ВКО
Также стражи порядка ведут сбор доказательств.
"Назначены необходимые экспертизы, принимаются меры по установлению всех обстоятельств дела".Пресс-служба ДП ВКО
Немного ранее мы рассказывали, что Казахстан объявил о масштабных открытиях залежей природных ресурсов – найдено 38 новых месторождений, среди которых очаг примерно с 19 тоннами золота и значительные запасы редкоземельных металлов.
