Токаев направил телеграмму президенту Палестины

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 09:00
Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости Палестины, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа, говорится в сообщении Акорды от 15 ноября 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу – благополучия.

Ранее Казахстан ратифицировал соглашение с Марокко о выдаче преступников.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
