Токаев направил телеграмму президенту Палестины
Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости Палестины, сообщает Zakon.kz.
В своей телеграмме президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа, говорится в сообщении Акорды от 15 ноября 2025 года.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу – благополучия.
